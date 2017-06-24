عم خالد .. السوري الذي يتغنى به المصريون

السوريون في مصر لا يتوقفون عن العمل، وصاروا مضرب مثل للمصريين فيما بينهم عندما تدور أحاديثهم عن العمل والبطالة والشباب الذين يجلسون على المقاهي يشتكون من قلة العمل وندرته، وأن لا فرص حقيقية فيما يشير آخرون إلى تجربة السوريين في مصر كنموذج للشعب المكافح.

من هؤلاء ما يلقبه المصريون بعم خالد وهو بائع حلويات في العيد يفرش بسطته في الشارع عند مترو (حدائق المعادي)، وخارج أيام العيد يبيع العم خالد الصابون والزيت والبضائع السورية والمصرية.

تصفه إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: “ده عم خالد السوري، عم خالد بيُقف كل يوم عند محطة مترو حدائق المعادي، بجيب من عنده بسكوت وبيتي فور وكوكيز وكحك”.

“عنده كل حاجة نضيفة ومتغلفة، عم خالد مش شغال بس على الحاجات ديه، لا في الأيام العادية بيبقى عنده زيت زيتون وصابون نابلسي وكل الحاجات دي..عم خالد حاجته سعرها على قد الايد وطعمها بيتي ونضيفة ومغلفة، عاوزين نساعده قبل العيد ونشجع الشغل الحلال”.

ومن كثر محبة المصريين له وضعوا عنوان بسطته ورقم هاتفه للدلالة عليه بعد أن أمطروه مديحاً ودعوا إلى الشراء من ليس لأنه بحاجة للمال بل لأنه نموذج للشعب العظيم كما يقولون.

شام تايمز

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