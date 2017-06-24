“سناب شات” تعلن عن ميزة خرائط

أعلنت “سناب شات” عن ميزة Snap Map، أو خرائط سناب، والتي تتيح معرفة مكان الأصدقاء وما يفعلونه.

وبحسب ” androidauthority”، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم مع أصدقائهم أو الاحتفاظ به لأنفسهم باستخدام وضع Ghost، وتظهر الميزة على الخريطة الأصدقاء الذين قاموا بمشاركة مواقعهم.

وإضافة إلى ذلك، تظهر الرسوم التعبيرية الحركية Actionmoji ما يفعلونه الأصدقاء سواء كانوا يحضرون حفلة أو في رحلة، ويمكن للمستخدم أن يقوم بالضغط عليهم لمشاهدة الـ Story الخاصة بهم.

وتشمل الخريطة العالم كله وليس منطقة معينة، وقد تم طرح هذه الميزة حالياً على أجهزة “أندرويد” على أن يتم طرحها لباقي الأجهزة لاحقاً.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes