العثور على مصاحف ” مزورة ” في السعودية

فتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد #السعودية تحقيقا في محافظة #الجبيل ، لمعرفة أسباب وجود مصاحف مزورة مشابهة في تصميمها لمصحف المدينة.

وتعود تفاصيل القضية وفقا لصحيفة سبق، إلى عثور أحد المواطنين بالجبيل على 3 نسخ مزورة من المصحف الشريف بمسجد مستشفى الجبيل العام، وقام بتحذير الناس منها بعد صلاة التراويح؛ إذ بادر أحد موظفي المستشفى بالتحفظ على النسخ الثلاث تمهيدًا لعرضها على المسؤولين في أوقاف الجبيل.

وأكد مدير فرع الوزارة بالجبيل “أحمد الجراح”، أن هناك تعليمات صدرت مسبقاً لأئمة المساجد والمراقبين بسحب أي مصاحف ما عدا مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأكد أنه تم توجيه أحد المراقبين للاطلاع على المصاحف المزورة بمسجد المستشفى وضبطها؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

يُذكر أن المصاحف المضبوطة تبدأ بسورة المدثر وليس بسورة الفاتحة كباقي المصاحف المعتمدة.

شام تايمز

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