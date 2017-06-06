ماذا قال الداعية السعودي محمد العريفي عن زواجه للمرة التاسعة ؟

نفى الداعية السعودي الشهير، #محمد_العريفي، ما تردد حول زواجه للمرة التاسعة، مضيفا أن هذا الخبر محض إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وأثار خبر تداوله ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال هاشتاغ #زواج_العريفي_للمرة_التاسعة، جدلا واسعا بحسب ما أوردت صحيفة “القدس العربي”، إذ تباينت آراء السعوديين إزاء هذا الزواج.

وأيدت “سهام”: “الإشاعة يكتبها حاقد وينشرها جاهل ويصدقها أحمق فلا تكونن أحد هؤلاء”.

في حين لام “عبدالله القحطاني” متناولي الإشاعات: “لاحول ولا قوة إلا بالله،أشغلوا وقتكم بقراءة القرآن أفضل من كسب السيئات في يوم الجمعة.. أكثروا من الحسنات الله يهديكم”.

وسبق أن انتشر العام الماضي خبر زواج العريفي من ابنة عمه، حيث نشر “إبراهيم الفوزان”، المقرب من العريفي، آنذاك، صورا لعقد قرانه من ابنة عمه، فيما لم يتم إعلان الخبر رسميا من قبل العريفي.

شام تايمز

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