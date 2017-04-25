هل عاد “البلم”.. غرق زورق لاجئين ومقتل 5 منهم قبالة اليونان

غرق زورق يقلّ عدداً غير معروف من اللاجئين فجر اليوم الإثنين، وأسفر عن مقتل خمسة منهم قبالة إحدى الجزر اليونانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية أن الزورق غرق قبالة جزيرة “ليسبوس” قادماً من تركيا.

وأضافت الوكالة، أن الامواج جرفت خمس جثث إلى شاطئ الجزيرة من الطرف الشمالي، دون تعليق حتى الآن من خفر السواحل اليوناني.

واشتعل سوق “تهريب البشر” في صيف العام 2015 حيث هاجرت أعداد هائلة إلى أوروبا بهذه الطريق، وغرق المئات منهم بسبب الحمولة الزائدة التي يضع المهربون فيها اللاجئين في زورق مطاطي يسمى “البلم”.

وفي أوائل عام 2016 وقعت تركيا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تقضي بوقف طريق الهجرة غير الشرعية، وإغلاق ما بات يعرف بـ “طريق البلقان”، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الهجرة بشكل فوري.

ويرى نشطاء أن التوتر الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيكون سبباً في إعادة فتح هذا الطريق بعد غض السلطات التركية النظر عن الأمر، في الوقت الذي صرح فيه أكثر من مسؤول تركي أن الاتفاق الأوروبي التركي بشأن الهجرة اقترب من نهايته.

شام تايمز

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