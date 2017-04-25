ناخبون يصوتون لـ “أردوغان” في الانتخابات الرئاسية الفرنسية!

أثناء عملية فرز أصوات المشاركين في الانتخابات الرئاسية تفاجأت لجان الانتخابات الفرنسية بوجود العديد من الملاحظات والصور الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل صناديق الاقتراع.

ووفقاً لصحيفة حرييت التركية، فقد قام عدد من المواطنين الأتراك الحاملين للجنسية الفرنسية، بشطب أسماء مرشحي الرئاسة الفرنسية واستبدالها باسم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وترك أحد الناخبين الأتراك ورقة داخل الظرف الخاص بوضع ورقة الاقتراع كتب فيها “لا يمكن التصويت لرجل آخر عدا “الرئيس” أردوغان”، مضيفاً أنه يتمنى أن يتمكن الرئيس التركي من إحكام سيطرته على أوروبا.

وأكدت وسائل إعلام تركية بحسب ترجمة “هافينغتون بوست” أن الخطوة التي أقدم عليها بعض الناخبين بوضع صور أردوغان، جاءت بعد دعوة وجهها موظف في بلدية مدينة تييايس الفرنسية يدعى مراد غزلي، لوضع اسم الرئيس التركي بدلاً من أسماء المرشحين.

وكانت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أظهرت احتلال المرشح المستقل إيمانويل ماكرون زعيم حركة “إلى الأمام” المركز الأول تليه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، وتأهلهما للدورة الثانية من الانتخابات، في حين دعا عدد كبير من السياسيين الفرنسيين الناخبين للتصويت لماكرون في الدورة الثانية لمواجهة اليمين المتطرف.

ووفقاً للنتائج حلّ ماكرون بالمركز الأوّل بـ 23 % من أصوات الناخبين، فيما حصدت لوبن 21.7 % من الأصوات، لتحتل بذلك المركز الثاني، وبذلك، يخوض المرشحان الدورة الثانية من الاقتراع المقرر في 7 أيار المقبل.

شام تايمز

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