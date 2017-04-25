هل تنشر “آبل” الانترنت الفضائي في العالم؟

أشارت تقارير جديدة، إلى أن “آبل” تعمل حالياً على توزيع الانترنت الفضائي حول العالم، استناداً إلى بعض الاجراءات التي قامت بها الشركة مؤخراً.

ووفقاً لتقرير موقع ” bloomberg “، فإن “آبل” بدأت بتكوين فريق جديد من المهندسين المختصين بالإنترنت الفضائي، حيث انضم إليها (جون فنويك) الذي كان يعمل رئيساً لعمليات المركبات الفضائية في (غوغل)، إضافة إلى زميله (مايكل تريل) الذي كان رئيساً لهندسة الأقمار الإصطناعية. و(غريك دوفي) الذي كان يعمل في ألفابت.

وقدمت “آبل” تمويلاً لعملاقة الطيران “بوينغ”، التي تقوم بدورها بتطور مشروع من الأقمار الصناعية تحلق في مدار قريب من الأرض لتوزيع “الإنترنت”.

ويقول التقرير إن “آبل استقطبت أهم الشخصيات التي عملت مع منافستها غوغل على مشاريع مرتبطة بالإنترنت الفضائي، بعد أن كانت غوغل تتسابق مع (فيسبوك) في ابتكار طرق جديدة لنشر الإنترنت الفضائي في المناطق النائية سواء عبر المناطيد أو الطائرات بدون طيار أو الأقمار الإصطناعية”.

شام تايمز

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