قريباً.. “انستغرام” يعمل دون “انترنت”

بدأت “انستغرام” باختبار ميزة العمل دون الاتصال بالانترنت تدريجياً على تطبيقها في “آندرويد”، على أن تشمل مستخدمي iOS لاحقاً.

وبحسب “مجمع البرامج”، فإن “الميزة الجديد تتيح للمستخدمين غير المتصلين بالانترنت، رؤية المحتوى الذي جرى تحميله سابقاً، وترك تعليقات وإعجابات وحفظ صور وفيديوهات وإلغاء متابعة أشخاص.

ويتم تنفيذ كل ما أدخله المستخدم غير المتصل بالانترنت من عمليات، عند إعادة الاتصال بالإنترنت، بينما تبقى الملفات الشخصية للمستخدمين التي تم زيارتها من قبل مرئية.

وتهدف “فيسبوك” المالكة لـ “انستغرام” من هذه الميزة، تحسين تجربة المستخدمين في البلدان التي تعاني من ضعف خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت أو محدودية الوصول إليها.

شام تايمز

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