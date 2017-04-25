كاسيميرو يحل أزمة دفاع ريال مدريد قبل مواجهة ديبورتيفو

يعاني الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني من أزمة حقيقية، قبل خوضه مباراته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الليجا يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب عن ريال مدريد 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهم بيبي وفاران بداعي الإصابة مع توقعات ضعيفة بعود فاران، وغياب راموس بسبب الطرد الذي تعرض له في الكلاسيكو أمام برشلونة.

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية تصريحًا سابقًا للاعب البرازيلي كاسميرو حين قال :”أريد أن ألعب، لا يهمني المكان الذي ألعب به حتى لو كنت حارسًا للمرمى أريد أن ألعب، إذا احتاجني المدرب كمدرب سوف ألعب”.

وقالت الصحيفة: “في حال شارك كاسيميرو في مركز قلب الدفاع فلن تكون هذه هي المرة الأولى، ففي الموسم الماضي لعب كاسيميرو كمدافع أمام سيلتا فيجو”.

وتابعت: “المدرب الفرنسي يثق تمامًا بقدرة كاسيميرو على تغطية المهام الدفاعية في حال تم إسنادها له”.

كووورة

شام تايمز

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