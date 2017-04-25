مقاعد بدلاء برشلونة تحتفل بجنون بهدف ميسي

لا تزال ردود الأفعال الصحافة الإسبانية عن مباراة الكلاسيكو المثيرة يوم أمس الأحد، مستمرة، حيث نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية صورا من احتفالات مقاعد بدلاء برشلونة بالهدف الثالث لليونيل ميسي.

وتقول الصحيفة الإسبانية الشهيرة في خبر لها على موقعها الرسمي اليوم الأحد :”هدف ميسي قاد مقاعد بدلاء برشلونة للجنون، فقد احتفل 18 لاعب من برشلونة بالهدف على أرض الملعب”.

وأضافت :”أول من احتفل بالهدف كان اللاعب التركي أردا توران، والمدرب لويس إنريكي الذي احتضن بعضًا من زملائه في الطاقم التدريبية وسقطوا أرضًا بسبب الاحتفالات الجنونية”.

وأوضحت :”بعد ذلك قام 7 لاعبين بدلاء أو لاعبين تم استبدالهم بالفعل بالنزول لأرض ملعب سانتياجو برنابيو للاحتفال بالهدف الثالث لميسي وهدف الفوز لفريقهم”.

في غضون ذلك قام لويس إنريكي باحتضان مفرط لأحد مساعديه رافائيل بول، كما احتفل مع طبيب الفريق ريكاردو برونا وقفز على ظهره على طريقة جوزيه مورينيو وكاليخون في ريال مدريد سابقًا.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes