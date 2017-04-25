رسائل عدائية لبارترا بسبب ميسي

احتفل الإسباني مارك بارترا، مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بفوز فريقه السابق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو يوم أمس الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وعبر بارترا عن احتفاله بفوز برشلونة بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وكان احتفاله بالإشادة والإعجاب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن عدة رسائل تهديد ورسائل عدائية وصلت للاعب عبر حسابه في موقع تويتر عقب نشره لهذه التغريدة بعد فوز برشلونة يوم أمس على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا.

ونشرت الصحيفة إحدى الرسائل التي وصلت اللاعب على حسابه حيث قال صاحبها :”أتمنى لو أن القنبلة انفجرت في وجهك”.

وعلى عكس هذه الردود السلبية والتي جاء معظمها من مشجعي ريال مدريد، طالب مشجعو برشلونة من اللاعب العودة لبيته مرة أخرى واللعب بقميص برشلونة مجددًا.

كووورة

شام تايمز

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