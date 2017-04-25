ماركا توضح سبب إحتفال ميسي أمام جماهير البرنابيو

لم يلفت ليونيل ميسي الأنظار بمستواه الرائع في الكلاسيكو، عندما ساهم بهدفين في فوز فريقه 3/2 على الغريم ريال مدريد، أمس الأحد، وانتزاع الصدارة فقط، بل جذب انتباه الجميع أيضًا بطريقة احتفاله بالهدف الثالث، والذي جاء في الوقت القاتل من المباراة.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أشارت إلى طريقته في الاحتفال أيضًا أمام باريس سان جيرمان، بعد العودة التاريخية في دوري أبطال أوروبا، موضحةً أن صورته أمس تضاف للتاريخ بالنسبة لعشاق وأنصار البلوجرانا،

معتبرةً أن ميسي أراد باحتفاله إسكات جماهير البرنابيو، بعد الصافرات التي تلقاها أثناء المباراة، ورفع ميسي قميصه باتجاه الجماهير بمعنى أنه موجود هنا دائمًا، بحسب الصحيفة.

كووورة

شام تايمز

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