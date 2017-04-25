راموس: لا تنتظروا مني الذهاب لبيكيه لعناقه .. بيكيه يرد بكلمات قاسية

أكَّد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن البطاقة الحمراء، التي حصل عليها، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، في كلاسيكو الأرض، كان مبالغ فيها.

ونجح برشلونة، في الفوز على ريال مدريد (3-2)، في المباراة، التي جرت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بهدف قاتل من ميسي في الوقت بدل الضائع، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

كان سيرجيو راموس، ودَّع الملعب، مطرودًا بالدقيقة (77)، بعد تدخل عنيف على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في وسط الميدان.

وقال راموس، في تصريحات عقب المباراة، ونقلتها صحيفة “توتو ميركاتو”: “البطاقة الحمراء مبالغ فيها. صحيح أنني تأخرت، لكن ميسي قفز، ولم أقم بإيذائه”.

وعمَّن وجَّه كلامه، عقب الطرد: “الكلمات كانت موجهة لبيكيه بعد حديثه عن التحكيم، وكثرة الشكاوى، والأقاويل عن استفادة الريال من التحكيم”.

كانت “آس” الإسبانية، قالت إن راموس، توجَّه بكلمات وإشارة بيده، للمدافع جيرارد بيكيه، كان مضمونها: “أنت تتحدث.. الآن سوف نتحدث”.

وتابع راموس: “هو يدافع عن فريقه، وأنا أحاول أن أفعل نفس الشيء.، ليس لديَّ خلاف شخصي معه، لكن لا تنتظروا مني الذهاب لعناقه”.

يذكر أن بيكيه، أثار الجدل، أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا التحكيم بمجاملة ريال مدريد، ما كان يدفع راموس، للرد عليه بصورة مستمرة.

بيكيه يرد بكلمات قاسية على راموس

ردَّ جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي وجَّه رسالة لزميله بالمنتخب الإسباني، عقب طرده من مباراة الكلاسيكو، اليوم الأحد.

كان راموس، أثار الجدل أثناء خروجه من ملعب المباراة، بعد تعرضه للطرد في الدقيقة (77) من المباراة، بعد تدخل قوي، على ليونيل ميسي.

ونجح برشلونة، في الفوز على ريال مدريد (3-2)، في المباراة، التي جرت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بهدف قاتل من ميسي في الوقت بدل الضائع، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن راموس، توجَّه بكلمات وإشارة بيده، للمدافع جيرارد بيكيه، كان مضمونها: “أنت تتحدث.. الآن سوف نتحدث”، في إشارة لكلمات بيكيه قبل أسابيع عن عدم احترامه قيم، ومبادئ الريال.

وردَّ بيكيه، وفقًا للصحيفة نفسها، قائلاً: “عندما يعود (راموس) للمنزل سيندم. إنها عرقلة واضحة. المشكلة أنهم اعتادوا على المساعدات التحكيمية، وعندما يقوم أي حكم بعمله جيدًا يصبح شخصًا سيئًا”.

يذكر أن بيكيه، أثار الجدل، أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا التحكيم بمجاملة ريال مدريد، ما كان يدفع راموس، للرد عليه بصورة مستمرة.

كووورة

شام تايمز

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