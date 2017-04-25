ريال مدريد يستأنف ضد طرد راموس

قالت صحيفة “أس” الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، أن إدارة الفريق الملكي سوف تقوم باستئناف البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب سيرجيو راموس مدافع الفريق في الكلاسيكو يوم أمس الأحد.

وقالت الصحيفة أن ريال مدريد يرى أن ما فعله الحكم هيرنانديز هيرنانديز لا يتناسب مع ما فعله راموس والحالة التي تعرض فيها اللاعب للطرد لم تكن تستحق البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المنافسات بالدوري الإسباني يوم غدٍ الثلاثاء، وعلى الرغم من آمال ريال مدريد في أزالة البطاقة الحمراء ضئيلة، إلا أن الفريق سوف يقاتل حتى النهاية قبل مباراة ديبوريتفو لاكرونيا يوم الأربعاء المقبل.

ويبدو دفاع ريال مدريد في أزمة حقيقية في ظل إصابة فاران وبيبي وإيقاف راموس، فإن اللاعب المدافع الوحيد في الفريق هو الشاب الإسباني ناتشو فيرنانديز.

ولا يعاني ريال مدريد، من إيقاف راموس لأكثر من مباراة، كما حدث مع مهاجم برشلونة نيمار، حيث أكدت التقارير أن راموس كان يصفق ويتحدث مع بيكيه أثناء خروجه من ملعب المباراة مطروداً، ولم يوجه كلامه لحكم الساحة أو الحكم الرابع.

كووورة

شام تايمز

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