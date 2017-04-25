برشلونة يستعجل التمديد لميسي و يقترح عليه راتباً هو الأعلى بالعالم

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن إدارة #برشلونة الإسباني ستباشر مفاوضاتها الأسبوع المقبل مع مهاجم الفريق الأرجنتيني #ليونيل_ميسي لتمديد عقده مع النادي عبر والده الذي يتولى إدارة أعماله.

وأكدت الصحيفة أن إدارة “البارسا” ستقترح راتبًا سنويًا ضخمًا على ميسي من أجل إقناعه بتمديد عقده مع النادي حتى اعتزاله، وذلك بهدف قطع أي محاولة أمام الأندية الإنكليزية الراغبة في ضمه لصفوفها ، ووفقًا لتقرير الصحيفة الشهيرة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، فإن الراتب السنوي المقترح على ميسي يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، ليكون بذلك الراتب الأعلى في العالم .

هذا وينقضي العقد الحالي لميسي مع ناديه الكتالوني في شهر يونيو من عام 2018 ، إذ تمنحه اللوائح حق التفاوض مع أي نادٍ يريده دون العودة إلى إدارة ناديه بداية من شهر يناير المقبل أي قبل ستة أشهر عن انقضاء عقده الجاري، وهو الأمر الذي تريد إدارة برشلونة تفاديه وتسعى الى إغلاق هذا الملف قبل نهاية الموسم، من أجل التركيز على موضوع المدير الفني الجديد للفريق، وفتح ملف التعاقدات الصيفية التي ستكون على رأس أولويات إدارة النادي، خاصة في حال فشل الفريق في إحراز لقب “الليغا”، بعدما خرج من المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

يشار الى ان إدارة الرئيس جوسيب بارتوميو تدرك جيداً انه كلما تأخر موعد الإعلان عن تمديد عقد ميسي مع النادي، فإن نادي مانشستر سيتي وأندية أوروبية أخرى لن تفقد آمالها في التعاقد معه، كما أن تأخر الإعلان عن تمديد عقده، من الممكن خلق تفسيرات على أن “البرغوث” لا يريد الاستمرار في “الكامب نو” ويتطلع لتغيير الأجواء.

شام تايمز

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