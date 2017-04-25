أطباء بريطانيون يعيدون بناء جزء مفقود من جمجمة فتاة

تمكن أطباء بريطانيون، من إعادة بناء خمس بوصات كانت مفقودة من جمجمة فتاة #بريطانية تُدعى بريت تيفاني من مدينة #سويندون.

وكانت تيفاني، البالغة من العمر 20 عامًا، قد فقدت هذا الجزء من جمجمتها عند إزالة الأطباء ورمًا نادرًا بحجم كرة التنس من داخل جمجمتها.

وبحسب وسائل إعلامية بريطانية، فإن عملية إعادة بناء الجمجمة استغرقت ثلاثة شهور، واستخدم الأطباء فيها نموذج 3D من رأس تيفاني، تمت صناعته من التيتانيوم والبلاستيك والفوسفات والكالسيوم، بعد تصوير الرأس والجمجمة باستخدام الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ومن ناحيتها، قالت تيفاني وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز : “اعتدت على عدم وجود جمجمة لمدة ثلاثة شهور، وكنت دائمًا أتلمَّس الحفرة في رأسي، لكن أشعر أنني محظوظة جدًا لعودة جمجمتي كاملة مرة أخرى”.

شام تايمز

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