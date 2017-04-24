ضحايا بقذائف ورصاص متفجر استهدفت دمشق

شهدت عدة مناطق بدمشق, يوم الاثنين, سقوط قذائف ورصاص متفجر, مما اسفر عن سقوط مصابين في محيط ابو رمانة ومنطقة البرامكة ومحيط جسر الرئيس .

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة سقطت في منطقة البرامكة خلف ملعب تشرين, وسط معلومات اولية عن اصابات .

كما سقط عدد من الجرحى, بحسب المصادر, باستهداف منطقة اتوستراد العدوي بالرصاص ومحيط منطقة ابو رمانة بقذيفة.

كما سقطت قذائف في محيط حي الشعلان ومحيط جسر الرئيس فضلا عن سقوط رصاص متفجر في مساكن برزة ومحيطها , وفقا للمصادر.

من جهتها, نقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان “المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت قذيفتين صاروخيتين سقطتا في منطقة البرامكة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان”.

وجاء ذلك بعد يومين على سقوط جرحى جراء سقوط قذيفتي هاون وعدد من طلقات الرصاص المتفجر في محيط مستشفى تشرين العسكري وركن الدين في دمشق.

وتتعرض دمشق وريفها بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية وطلقات رصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

شام تايمز

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