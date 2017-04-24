وفاة الممثلة الامريكية ارين موران عن عمر يناهز 56 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية إرين موران، عن عمر يناهز 56 عاما، والتي اشتهرت بدورها في المسلسل الكوميدي “أيام سعيدة”، الذي عرض في السبعينيات.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة الأمريكية قولها إن “فريقا للطوارئ في إنديانا استجاب لاتصال عصر السبت وعثر عليها متوفاة ولم يعرف سبب الوفاة بعد”.

وكانت موران انضمت لمسلسل “لأيام سعيدة” عام 1974 عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها، كما أنها شاركت في مسلسل ” كتبت جرائم قتل”، واشتهرت ايضا في مسلسل “جوني تحب كاشي”، الذي عرض في الثمانينيات.

يشار الى ان اسرة مسلسل “الايام السعيدة” رفعت في العام 2010 دعوى ضد شبكة سي بي إس التلفزيونية التي قامت بعرض المسلسل، قائلين إنها تدين لهم بأموال من عائدات بيع سلع ترويجية، غير ان القضية سويت عام 2012، وحصل كل ممثل على 65 ألف دولار.

شام تايمز

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