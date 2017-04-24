دراسة: هذه الأطعمة تقلل من خطر الوفاة

كشفت دراسة حديثة أن استبدال الدهون السيئة والمشبعة، بالدهون الصحية غير المشبعة، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة.

وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن ان) أن الدراسة تنصح بالإكثار من تناول لحوم الأسماك، التي تعتبر مصدراً مهماً، وأساسياً، وغنياً بالكثير من البروتين، والفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية غير المشبعة.

وأوضحت الدراسة أن أكثر ما تشتهر به الأسماك والمأكولات البحرية هي أحماض الأوميغا 3 الدهنية، وحمضي دوكوساهيكسانويك وإيكوسابنتاينويك، التي تعتبر كلها مفيدة للصحة.

وتظهر الدراسات أهمية أحماض الأوميغا 3 الدهنية، والتي تحسن من حالات ارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، والربو، والسكري من النمط الثاني، ومرض الزهايمر.

كما يشتهر السمك بفوائده الصحية وخصوصاً فيما يرتبط بالقلب، والأوعية الدموية، إذ يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية للموت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُوجد الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر والدهون غير المشبعة الصحية، بالإضافة إلى الأسماك، والتي يساهم تناولها في المحافظة على الصحة، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ما يطيل العمر ويقلل من خطر الموت ومنها، الأفوكادو، والبذور، وويت الزيتون، والمكسرات، والخضار الورقية، البيض، بذر الكتان، البقوليات، والشوكلا الداكنة.

شام تايمز

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