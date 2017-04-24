شاهد ..حمار يحظى بملايين المشاهدات…ماذا فعل ؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الحمير، وهي تقفز فوق سور مزرعة في شمال إيطاليا، قبل أن يقرر أحدها أن يتعامل مع الموقف على طريقته.

وذكرت وسائل اعلام، أنه يظهر في الفيديو، كيف يقفز اثنان من الحمير من فوق الحاجز، في حين بقي حماران آخران في الخلف يفكران كيف يتجاوزان الحاجز، وتقدم أحدهما ليتفحصه، ومن ثم قام بإبعاده بواسطه فمه، فاسحاً الطريق أمامه وأمام زميله للعبور خارج المزرعة.

وحقق الفيديو أكثر من 38 مليون مشاهدة، عبر موقع “فيسبوك” وتمت مشاركته أكثر من 900 ألف مرة.

شام تايمز

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