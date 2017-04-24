أخبرته أنه تمت الإطاحة بترامب فمات “سعيدا” !

توفي رجل أميركي في الـ75 من العمر “وهو سعيد” بعدما اخبرته زوجته كذبا أنه تمت الإطاحة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يكن من انصاره.

وذكرت صحيفة (ذي اوريغونيان) الأمريكية، أن مايكل إليوت توفي هذا الشهر بعدما أبلغته تيريزا إليوت وهي زوجته السابقة وصديقته المقربة بهذا النبأ الكاذب، لأنها ارادت أن يموت وهو سعيد.

وأبلغت تيريزا وسائل إعلام أميركية عدة، أن زوجها السابق عاش كابوسا بعد انتخاب دونالد ترامب فعمدت إلى إقناعه كذبا أنه تمت الإطاحة به.

ولا يتمتع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي تم انتخابه مؤخراً، بشعبية كبيرة في بلده كما واجه معارضة انتقدته بشدة حتى قبل أن يتولى نصاب الامور.

شام تايمز

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