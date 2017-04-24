الموت يغيب الناقد والأديب الدكتور عبد الله أبو هيف

غيب الموت الناقد والأديب الدكتور عبد الله أبو هيف اليوم عن عمر ناهز ثمانية وستين عاما إثر معاناة مع مرض عضال.

ويعد الراحل أحد النقاد الذين عاصروا الحركة الأدبية في سورية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي حيث ولد في الرقة عام 1949 وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق وحائز شهادتي دكتوراه الأولى من الاتحاد السوفييتي السابق في العلوم اللغوية والأدبية والثانية من جامعة دمشق في النقد ونظرية الأدب وكان عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب ” جمعية القصة الرواية ورئيس تحرير مجلة الموقف الأدبي والاسبوع الادبي الصادرتين عن الاتحاد”.

للراحل أكثر من ثلاثين كتابا منها ” موتى الأحياء ” و”هواجس غير منتهية ” في القصة و”فكرة القصة” و”الأدب العربي وتحديات الثقافة” و”عن التقاليد والتحديث في القصة العربية ” في النقد و/الفكر العربي والشرق أوسطية” و”الفكر العربي والتطبيع” في الفكر السياسي.

سانا

شام تايمز

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