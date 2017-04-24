لماذا منع مؤسس “مايكروسوفت” أطفاله من امتلاك هاتف محمول؟

قال مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، أغنى رجل في العالم، إنه لم يسمح لأبنائه بامتلاك هاتف محمول حتى بلغت أعمارهم 14 عاما، كما أنه يحدد الوقت الذي يمكنهم استخدام هذه الهواتف فيه قبل نومهم، كما يتم حظر الهواتف الذكية على طاولة العشاء.

وغيتس وزوجته ميليندا، لديهم ثلاثة أبناء هم جنيفر (20 عاماً)؛ وروري (17 عاماً)؛ وفيبي (14 عاماً).

وقال مؤسس مايكروسوفت إنه يجب توظيف الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بطريقة رائعة، مع الحفاظ على الواجبات المنزلية والبقاء على اتصال مع الأصدقاء.

وعلى الرغم من ثرواتهم الكبيرة، قالت عائلة غيتس، التي تعيش في بحيرة واقعة خارج سياتل بواشنطن، إنها تريد إعطاء أطفالهم تنشئة طبيعية قدر المستطاع، وقد ذكر سابقا أن صغارهم يجب أن يكملوا الأعمال المنزلية وأن يحصلوا على مبلغ متواضع من أموال الجيب.

شام تايمز

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