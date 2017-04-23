أمريكا ستحترم اتفاق اللاجئين مع أستراليا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس السبت، إن الولايات المتحدة ستحترم اتفاق اللاجئين المثير للجدل مع استراليا والذي بموجبه ستعيد واشنطن توطين 1250 طالباً للجوء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد الاتفاق في السابق.

وقال بنس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول في سيدني إن الاتفاق سيخضع للفحص وإن احترام الاتفاق “لا يعني أنه يعجبنا”.

وأوضح بنس أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكي كارل فينسون المتوجهة إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ستكون في بحر اليابان خلال أيام.

وقال إن واشنطن تعتقد أن هناك إمكانية لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية سلمياً بسبب انخراط إدارة ترامب مع الصين.

(REUTERS)

شام تايمز

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