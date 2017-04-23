جمهور البيرنابيو يجهز استقبالا خاصا لبيكيه

واصل اللاعب الدولي الإسباني، جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، استفزازه لنادي ريال مدريد وجماهيره ولاعبيه، وذلك بتغريداته المتكررة عن الفريق الملكي في الآونة الأخيرة، وفقًا لموقع “البرنابيو”، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع عملاقي إسبانيا غدًا.

ويعود جيرارد بيكيه مرة أخرى إلى ملعب سانتياجو برنابيو، غدًا الأحد، وهو في الواجهة، خاصةً بعد التغريدة الأخيرة التي هاجم فيها جماهير ريال مدريد، وقال فيها: “إنهم يصفرون دائمًا حتى لو فازوا”.

ويرى موقع “البرنابيو”، المختص بأخبار ريال مدريد، أن هذا التصريح سيزيد من حرارة الكلاسيكو، وأن كلمات بيكيه “لن تقع على آذان صماء في مقاعد سانتياجو برنابيو، فجماهير النادي الأبيض ستستقبله بالصافرات طوال دقائق المباراة”.

ويضيف الموقع أن “أفعال جيرارد بيكيه التي يأتي وقعها كبيرًا على ريال مدريد وجماهيره، لن تمر هذه المرة مرور الكرام، وسيكون هناك تعاملًا خاصًا مع اللاعب في الكلاسيكو، جماهير ريال مدريد لن تكون ودية في استقباله، وستقوم بعزف سيمفونية خاصة من الصافرات بعد كل كرة يلمسها اللاعب منذ الدقيقة الأولى”.

كووورة

شام تايمز

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