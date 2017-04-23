السعودية : منجم ذهب جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف أوقية سنوياً

قالت وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة ستدشن منجم “الدويحي” للذهب والذي يبلغ متوسط إنتاجه نحو 180 ألف أوقية سنوياً.

وأضافت الوزارة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، أن المنجم سيشكل رافداً جديداً لاقتصاد الوطن، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

ويبلغ حجم إنتاج المملكة من الذهب خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وفق آخر إحصائيات معلنة، نحو 750 ألف أوقية ، بمعدل سنوي يبلغ نحو 150 ألف أوقية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، فإن قيمة إنتاج المملكة من الذهب في هذه الفترة تجاوز 824 مليون دولار، وبمتوسط سنوي يبلغ 165 مليون دولار (600 مليون ريال)، بحسب متوسط سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، البالغ 1100 دولار للأوقية.

ويقع منجم الدويحي جنوب الرياض ، وتابع لشركة “معادن” السعودية، محتكر نشاط التعدين في المملكة، وهي مدرجة في البورصة المحلية ومملوكة من قبل الحكومة بنسبة 65%.

وتستهدف “معادن” زيادة إنتاجها من الذهب من 200 ألف أونصة حالياً إلى 500 ألف أونصة في 2020.

وتعمل المملكة، وفقا لرؤية 2030 المعلنة في 25 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قطاعي البترول والبتر وكيميائيات، وأن يُسهمَ في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار).

(ANADOLU)

شام تايمز

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