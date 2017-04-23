كلوب يضع 3 لاعبين على رأس أولويات ليفربول

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يرغب في تعزيز صفوفه بثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهم مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت ولاعب وسط لايبزج نابي كيتا، ونجم فولهام رايان سيسيجنون.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية إن المفاوضات بين ليفربول واللاعبين الثلاثة بدأت منذ الآن، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي يستخدم إمكانية مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لإتمام الصفقات.

وينوي كلوب تعزيز صفوف الريدز بسبعة لاعبين قبل بداية الموسم الجديد، حيث ينضم إلى اللاعبين الثلاثة، كل من سياد كولاسيناتش وليون جوريتزكا وماكس ماير الذين يلعبون في صفوف شالكه، إضافة إلى اللاعب البرازيلي لوان فييرا.

ويريد المدرب الألماني جعل ليفربول أكثر جاذبية على أرض الملعب الموسم المقبل، ونقلت عنه صحيفة “ذا صن” قوله: “أعتقد أن ليفربول في الوقت الحالي مشروع مثير للاهتمام بالنسبة للاعبين”.

وتابع: “إنه ناد عظيم، ويمكننا ملاحظة التطور الذي يمر به الفريق، المحادثات التي أجريت حتى الآن إيجابية للغاية، وهذا لا يعني أن كل شيء سيسير وفقا لما هو مخطط له، لكنها بالتأكيد إيجابية ويستطيع اللاعبون رؤية ذلك”.

وأضاف: “لا يمكننا التأكيد بنسبة 100% أننا سنلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، لست متأكدا لكن يتوجب علي القول، إنه إذا نظرنا لمعدل أعمارنا الصغير مع توتنهام، نستنتج أنه لا يزال لدينا الكثير لتقديمه، نمر بشعور جيد، وإذا اهتم أحد اللاعبين بالانضمام إلينا، فإن القرار سيكون أكثر سهولة أكثر من الصيف الماضي”.

يذكر أن كلوب فشل في التعاقد مع لاعبه السابق في بوروسيا دورتموند ماريو جوتزه والبرازيلي أليكس تيشييرا الصيف الماضي.

كووورة

شام تايمز

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