دي خيا يتحرك خطوة نحو ريال مدريد .. ومورينيو يعرقله

أشعل دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف الشياطين الحمر، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن دي خيا عرض منزله بمدينة مانشستر للبيع على أحد المواقع المتخصصة في تسويق العقارات، وذلك مقابل 3.8 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تنذر بإمكانية إتمام صفقة انتقال حارس المرمى الإسباني إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسم جيانلويجي بوفون الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس في صيف 2001 مقابل 32.7 مليون إسترليني.

ولفتت إلى أن عرض منزل دي خيا للبيع، يؤكد أيضًا حقيقة الخلافات بين حارس المرمى الإسباني وجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة.

يذكر أن دافيد دي خيا كان على وشك الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2015، إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات بسبب خطأ إداري في اعتماد إجراءات الصفقة على النظام الإلكتروني، مما أثار أزمة وتبادل اتهامات بين مسؤولي الناديين.

شرط إعجازي لمورينيو

لكن وفي ذات السياق، ذكرت نفس الصحيفة أن جوزيه مورينيو وضع شرطا مهما للاستغناء عن حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا لمصلحة ريال مدريد، حيث يرغب في استبدال دي خيا بالمدافع الفرنسي رافاييل فاران، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وكانت “ذا صن” قد أكدت في وقت سابق أن إدارة ريال مدريد تنوي التقدم بعرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات دي خيا، إلا أن مورينيو يملك خططا أخرى بشأن هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة موراتا (24 عاما) تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، وفي حال وصلت عروضا لريال مدريد تصل إلى هذا الرقم فإنه من المرجح أن يوافق على التخلي عنه.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أن الاستغناء عن فاران (23 عاما) ليس أمرا واردا بالنسبة للنادي الملكي لأنه جزء من مخططاته المستقبلية.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes