استخدام الدراجة الهوائية يقلل من هذه الامراض ؟

كشفت دراسة حديثة ان الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات للذهاب إلى العمل تقل احتمالات إصابتهم بالسرطان أو أمراض القلب أو الموت في سن مبكرة.

ونقلت وكالة رويترز عن علماء الدراسة قولهم إنه لا يمكن استخلاص نتائج مؤكدة حول الأسباب والنتائج، لافتين الى أن نتائجها قد تتأثر ببعض العوامل غير المتوقعة مثل الحالة المزاجية والمسافة التي قطعها راكب الدراجة وأبلغ عنها بنفسه دون أن يتم قياسها بطريقة موضوعية.

و وجد الباحثون أن استخدام الدراجات في الذهاب إلى العمل مرتبط بالفوائد الصحية الأكثر أهمية ومنها انخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بنسبة 45 و 46 بالمئة على الترتيب.

وأظهرت الدراسة أن السير إلى العمل يرتبط بتراجع نسبته 27 بالمئة في خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك انخفاض الوفاة بسببها بنسبة 36 بالمئة لكن لم يظهر له تأثير على احتمال الإصابة بالسرطان أو الوفاة المبكرة بشكل عام.

وأجريت الدراسة على 264377 شخصا يبلغون 53 عاما في المتوسط وشكلت بياناتهم جزءا من قاعدة بيانات حيوية لنصف مليون بالغ في بريطانيا.

شام تايمز

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