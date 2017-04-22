“فيسبوك” تعمل على تقنية تساعد الصم على السماع عن طريق الجلد

أشار تقرير جديد، أن “فيسبوك” تعمل على تطوير تقنية تساعد الصم على السمع عن طريق الجلد بدلاً من الأذنين.

ونقل موقع TechCrunch، عن أحد المسؤولين في قسم تطوير البرمجيات في “فيسبوك” قوله إن “التقنية الجديدة تعمل على استقبال اهتزازات الأصوات ونقلها عن طريق الجلد إلى الدماغ ليفسرها دون الحاجة إلى نقل الاهتزازات عن طريق أعضاء السمع في الجسم”.

وتابع “الاختراع المستقبلي يمكن أن يساعد الصم الذين لا يستطيعون الخضوع لجراحة حلزون الأذن، حيث يعمل هذا الجهاز بطريقة تشبه طريقة بريل التي تمكن العميان من القراءة عن طريق اللمس”.

وكشفت “فيسبوك” سابقاً أن خبراءها يعملون على تطوير العديد من التقنيات، منها أجهزة ستكون قادرة على “قراءة الأفكار والتخاطر الإلكتروني”.

شام تايمز

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