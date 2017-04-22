تقرير يكشف عن اصابات بصفوف موظفي “آبل” بعد اختبار جهاز جديد

كشف أحد التقارير المختصة، أن بعض موظفي “آبل” أصيبوا بحروق واصابات بالعين أثناء اجراء اختبارات لجهاز تصوير ثلاثي الأبعاد.

وبحسب Gizmodo، فإن بعض الموظفين الذين شاركوا في الاختبارات، اشتكوا من بعض الآلام في العين، وعدم الراحة في الرؤية، وهي حالات تراها الشركة طبيعية عند تطوير هذا النوع من الأجهزة.

وأسهب التقرير بشرح تفاصيل معاناة الموظفين وإصاباتهم خلال اختبار الجهاز المستقبلي، إلا أن ذلك غير كاف لتأكيد إن كانت “أبل” تخطط لإطلاق جهاز للواقع الافتراضي أم للواقع المعزز.

وانتشرت شائعات مؤخراً، حول نية “آبل” تطوير مشروع يتعلق بالواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، ورغم اهتمام الشركة بذلك، لكن لا يزال من غير المؤكد أنها بدأت فعلاً بتطوير المشروع أم لا.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes