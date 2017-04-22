في محاكاة للدجاج ..فنان فرنسي يرقد على 10 بيضات لثلاثة أسابيع وهذه النتيجة !

نجح فنان فرنسي عُرف بحبه لخوض التجارب الغريبة، في تجربة جديدة، إذ فقس بيض كان قد رقد عليه لنحو ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة (رويترز) أن الفنان أبراهام بوانشيفال، قام في أواخر شهر آذار بتجربة محاكاة دجاجة، حيث رقد على نحو عشر بيضات داخل حاوية زجاجية مستخدما حرارة جسده حتى تتم علمية الفقس داخل متحف بالي دو طوكيو للفن المعاصر بباريس.

ولدى بدء التجربة توقع بوانشيفال أن تستغرق المحاولة بين 21 و26 يوما وفقست أول بيضة يوم الثلاثاء، ثم فقست تسع بيضات وتم نقل الأفراخ إلى مزرعة.

ولإتمام تجربته جلس بوانشيفال على مقعد متدثرا بغطاء مصنوع من مواد عازلة في حين وضع البيض في حاوية مثبتة تحت المقعد. وكان يغادر مكانه فوق البيض لما لا يزيد على 30 دقيقة في اليوم لتناول وجباته.

وسبق وقام هذا الفنان الفرنسي بتجارب غريبة آخرى، فقد قضى أسبوعا في فتحة على مقاس جسده داخل صخرة، كما أمضى خلال عام 2014 أسبوعين داخل نحت مجوف لدب.

( reuters )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes