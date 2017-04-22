تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الموسم الجديد بالكالتشيو

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كارلو تافيكيو، اليوم الجمعة أنهم يعتزمون تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في جميع ملاعب الدرجة الأولى “سيري آ” بداية من الموسم المقبل.

وكشف تافيكيو عن أنه تلقى الضوء الأخضر من رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، من أجل الاستعانة بهذه التقنية في جميع مباريات السيري آ.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام ونصف من ضغط الاتحاد الإيطالي من أجل إدخال هذه التقنية في عالم الساحرة المستديرة، وينتظر حاليا الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي المؤسسة المعنية بتعديل قواعد اللعبة.

وأوضح المدير العام للاتحاد، ميكيلي أوفا، في تصريحات له أن الأمر يتعلق بمشروع هام للغاية للرياضة في إيطاليا، منوها أيضا إلى “ضرورة الانتظار” حتى يوافق مجلس الاتحاد الدولي على هذا الأمر بداعي أسباب تنظيمية.

وظهرت تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في إيطاليا أول سبتمبر/أيلول الماضي في مباراة ودية أمام فرنسا، بينما تتم تجربتها خلال ثلاث مباريات في كل جولة من الدوري الإيطالي، وأيضا في الودية الأخيرة لمنتخب الشباب دون 21 عاما أمام إسبانيا.

وتهدف هذه التقنية لمساعدة الحكام، في إطار ثوان معدودة، إزاء بعض اللعبات المؤثرة في نتيجة المباراة، مثل الكرات التي لم تتخط خط المرمى، وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتحديد اللاعبين المرتكبين للمخالفات.

كووورة

شام تايمز

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