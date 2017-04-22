مورينيو يوضح موقفه من مشاركة راشفورد مع منتخب إنجلترا للشباب

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه لا يجد أي معنى لمشاركة مهاجمه ماركوس راشفورد مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو/ حزيران المقبل لان مستواه أعلى من المنافسة في هذه الفئة العمرية.

ورغم مشاركة راشفورد مع منتخب إنجلترا الأول قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنه يرغب في مشاهدة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في بطولة أوروبا للشباب في بولندا.

ونظرا لمعاناة يونايتد من قائمة إصابات طويلة أكد مورينيو أنه لا يرغب في مشاهدة راشفورد يلعب في هذه الفئة العمرية.

وأضاف المدرب البرتغالي: “الأمر يشبه انتقاله للعب مع فريق تحت 23 عاما في يونايتد لخوض مباراة قمة على سبيل المثال أمام مانشستر سيتي. نيكي بات (مدرب أكاديمية الشباب في يونايتد) لن يفعل حتى ولو كان عمر اللاعب يسمح بذلك”.

وخسر يونايتد جهود المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الدوري الأوروبي أمام أندرلخت أمس الخميس لكن مورينيو قال إن راشفورد لا يمكنه لعب كل مباراة.

وحل المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، الذي طالبه مورينيو مؤخرا بالعمل على التطور، بدلا من إبراهيموفيتش في الوقت الاضافي أمس وقد يحصل على فرصة أكبر الآن لإثبات نفسه.

واعتمد مورينيو على جيسي لينجارد في الهجوم مع راشفورد خلال الانتصار يوم الأحد الماضي على تشيلسي في الدوري الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وقد يعود وين روني، الذي أبعدته الإصابات عن المباريات في الاسابيع الاخيرة، خلال مباراة بيرنلي يوم الأحد المقبل.

وقال مورينيو: “روني يملك عقلية كبيرة. إنه لاعب مقاتل ورجل قوي حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته وحتى وإن لم يكن في قمة لياقته”.

وتابع: “لكنه يملك الخبرة والشخصية. نحن في فترة نحتاج فيها إلى الجميع”.

ويواجه مورينيو مشاكل أكبر في خط الدفاع بسبب الإصابات حيث أصيب المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو أيضا في الركبة أمام أندرلخت ما يجعل خيارات المدرب البرتغالي محدودة.

وأوضح: “نواجه مشكلة في هذه اللحظة. إيريك بايلي خاض ست مباريات على التوالي وخسرنا جهود ماركوس روخو ويغيب عنا فيل جونز وكريس سمولينج. نحن في مشكلة”.

وشارك دالي بليند إلى جوار بايلي أمس الخميس لكن مورينيو حث ثنائي دفاع منتخب إنجلترا جونز وسمولينج على سرعة التعافي من الإصابات.

شام تايمز

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