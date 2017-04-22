رئيس برشلونة يغيب عن مأدبة الغذاء قبل الكلاسيكو

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عدم حضوره مأدبة الغذاء التقليدية التي ستُقام في ملعب سانتياجو برنابيو قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة إنه على الرغم من غياب بارتوميو عن مائدة الطعام التقليدية، إلا أنه سيكون حاضرًا في المباراة يوم الأحد من المقصورة الرئيسية.

وأشارت إلى أن نائب رئيس نادي برشلونة كارليس فيلاروبي، هو الذي أكد غياب بارتوميو عن الغذاء، الأمر الذي لم يؤكده حتى الآن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز.

وتشير التوقعات إلى أن سبب غياب بارتوميو عن مائدة الطعام التقليدية هو بقاؤه في برشلونة وتحضيره لبعض الأحداث المتصلة بمهرجان سانت جوردي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة، ولا يزال للفريق الملكي مباراة مؤجلة.

كووورة

شام تايمز

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