فابريجاس: رحيل جون تيري عن تشيلسي عار

أبدى الإسباني سيسك فابريجاس، نجم تشيلسي، تعجبه من قرار جون تيري، قائد الفريق، بالرحيل عن صفوف البلوز، بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن تيري، وتشيلسي الإثنين الماضي، في بيان مشترك رحيله عن صفوف البلوز بعد 22 عامًا قضاها بألوان الأزرق، وتوج بـ14 لقبًا مع الفريق.

وقال فابريجاس، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، اليوم الجمعة: “هذا القرار مفاجأة”.

وأضاف لاعب برشلونة، وأرسنال السابق: “كان هناك العديد من التكهنات بأن هذا العام قد يكون الأخير له، لكننا لم نكن على علم”.

وأتم: “إنه قرار شخصي جدًا بينه وبين النادي، لكنه عار؛ لأنني لا أستطيع أن أرى أي شخص يحل محله في الفريق، فلا يمكن الاستغناء عنه الآن”.

كووورة

شام تايمز

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