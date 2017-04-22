ألمانيا : الكشف عن منفذ اعتداء ” حافلة دورتموند ” و دوافعه .. ليس عربياً و لا إسلامياً و لا داعشياً .. كان يسعى للتربح .. وهذه جنسيته

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة اعتقال شخص روسي يبلغ من العمر 28 عاماً، للاشتباه بتنفيذه الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريق كرة القدم “بوروسيا دورتموند”.

وفي بيان قال كبير المدعين الاتحاديين إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية اسمه سيرجي في. وكان قد اشترى أسهما في النادي قبل الهجوم.

وكانت حافلة الفريق متجهة إلى استاد النادي من أجل مباراة في دوري أبطال أوروبا مع فريق موناكو يوم 11 نيسان عندما وقع الانفجار الأمر الذي أسفر عن إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا وتأجيل المباراة لمدة يوم.

وقال مكتب الادعاء إن المشتبه به اشترى 15 ألفا من عقود الخيارات تتيح له حق بيع أسهم بروسيا دورتموند بسعر محدد مسبقا في يوم الهجوم مستخدما قرض مستهلكين كان قد حصل عليه قبلها بأسبوع، بحسب رويترز.

وأضاف مكتب الادعاء “لو كانت أسعار أسهم بروسيا دورتموند تراجعت بشكل كبير لكان الربح بلغ أضعاف الاستثمار المبدئي”.

وتم التعامل مع الحادث بادئ الأمر على أنه إرهابي، بعد العثور على مذكرة تلمح إلى صلة إسلامية بالحادث، وقالت الشرطة حينها إنه تم وضع عبوات ناسفة عند سياج بالقرب من موقف سيارات الفندق.

ويبدو أن المتفجرات التي كان فيها قطع من المعدن خبئت داخل سياج نباتي وتم تفجيرها عند مرور الحافلة. وأدى ذلك إلى تأجيل المباراة ليوم واحد.

يذكر أن السلطات الألمانية أعلنت أنها اعتقلت عراقيا بشبهة أن له علاقة بالانفجارات وأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة، لكنها أعلنت لاحقا أن لا علاقة له بالهجوم على حافلة الفريق.

شام تايمز

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