اليوم انطلاق مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في صالة الجلاء الرياضية بالمزة

تنطلق اليوم السبت في صالة الجلاء الرياضية بالمزة فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة 110 شركات صناعية وطنية غذائية وكيميائية ونسيجية وهندسية تقدم كل ما تحتاجه العائلة وبأسعار من المنتج إلى المستهلك.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد أكرم الحلاق أن المهرجان مستمر في دورته الجديدة بفعالياته المتنوعة من خلال تقديم الغرفة لمليون ليرة كقسائم شرائية دعما لأسر الشهداء وميداليتين ذهبيتين وهدايا للزوار من قبل الشركات المشاركة في المهرجان لافتا إلى مشاركة عدة شركات من محافظات اللاذقية وحلب وطرطوس والسويداء.

يذكر أن الحسومات تصل حتى 50 بالمئة من المنتج إلى المستهلك إضافة إلى حملات التذوق التي تقوم بها الشركات الغذائية وهدايا تقدمها الشركات المشاركة في المهرجان للزوار.

سانا

شام تايمز

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