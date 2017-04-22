قرعة نصف نهائي الدوري الاوروبي تضع المان يونايتد بمواجهة سلتا فيغو

أسفرت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي سحبت الجمعة في نيون بسويسرا عن مواجهتين منتظرتين بين مانشستر يونايتد الانكليزي وسلتا فيغو الاسباني، وأياكس أمستردام الهولندي وليون الفرنسي.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنكليزي مع مضيفه سلتا فيغو الإسباني ذهاباً في نصف نهائي يوروبا ليغ في الوقت الذي سيتواجه به أياكس الهولندي مع ضيفه ليون الفرنسي في اللقاء الأول.

وحسمت الفرق الأربعة تأهلها إلى نصف النهائي الخميس، حيث تخطى مانشستر يونايتد أندرلخت البلجيكي بمجموع المباراتين 3-2 بعد التمديد، وسلتا فيغو تجاوز خنت البلجيكي بمجموع المباراتين 4-3، وكذلك كان الحال بالنسبة لأياكس أمام شالكه الألماني 4-3 بعد التمديد، فيما قطع ليون بطاقته لنصف النهائي بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء مجموع مباراتيه مع بشيكتاش التركي 3-3.

ويحظى لقب يوروبا ليغ بأهمية خاصة هذا الموسم نظراً لتأهل الفائز به مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل فقدان فرصة ليون وسلتا فيغو التواجد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نرظاً لتراجعهما على سلم ترتيب الدوريين الفرنسي والإسباني توالياً، بينما يملك كلّ من مانشستر يونايتد وأياكس حظوظه في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا عن طريق دوري بلاده.

شام تايمز

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