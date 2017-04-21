رئيس ريال مدريد يخطط لصفقة مفاجئة

يُفكِّرُ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في تدعيم النادي الملكي، بصفقة مختلفة، حيث ستكون هذه المرة، خارج الخطوط.

وقالت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، اليوم الخميس، إن بيريز، يُفكِّرُ جديًا في التعاقد مع الإيطالي أدريانو جالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي إيه سي ميلان الإيطالي.

وانتهت مهام جالياني مع ميلان، بعد سنوات طويلة قضاها داخل أسوار سان سيرو، مخططًا للصفقات، فبعد استيلاء الملاك الصينيون الجدد على النادي، انتهت علاقة جالياني بالطاقم الإداري للنادي الإيطالي.

ويملك بيريز، علاقة قوية مع جالياني، ويعتبر الاثنان من أبرز الأصدقاء، في عالم الكرة الأوروبية، كما يرى بيريز، أن جالياني يمتلك قدرة نوعية على المفاوضات في عالم كرة القدم.

وشكل جالياني ثنائي خارق مع أريدو بريدا، ولمدة عام واحد فقط، بينما يعمل بريدا بالوقت الحالي ضمن الطاقم الإداري لنادي برشلونة.

وتؤكد الصحيفة، أنه لا يوجد حتى الآن، عرض رسمي من بيريز لجالياني، لكنه يفكر جديًا بالتعاقد معه، ووضعه ضمن المنظومة الإدارية للفريق الملكي.

وربما يواجه بيريز مشكلة، حيث تفيد بعض التقارير، أن الإتحاد الإيطالي، يريد التعاقد مع جالياني ليكون ممثلًا لإيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

كووورة

شام تايمز

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