تقارير: سواريز وجَّه إهانة لفظية لحكم مباراة برشلونة ويوفنتوس

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وجَّه إهانة لفظية للهولندي بيورن كويبرز، حكم مباراة الفريق، أمام يوفنتوس، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان برشلونة، تعادل مع يوفنتوس بدون أهداف، على ملعب الكامب نو، ليودع دوري الأبطال من ربع النهائي، بعد خسارته ذهابًا (0-3) في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

ونشرت قناة “Gol” الإسبانية، اليوم الخميس، صورة ومقطع فيديو قصير للويس سواريز، وهو يتحدث مع كويبرز، في الدقائق الأخيرة، من المباراة.

وأكَّدت أن “سواريز اقترب من الحكم، وقال له (أنت واهن)، وأكد له أن هناك ضربة جزاء من لمسة يد على المافع أليكس ساندرو، كما طالب بركلة ركنية، لم تحتسب للفريق”.

كان لويس سواريز، تحدَّث عقب المباراة، وهاجم الحكم، قائلاً: “إنه أمر لا يُصدق”.

كووورة

شام تايمز

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