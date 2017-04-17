تركيا إلى النظام الرئاسي الذي سيدخل حيز التنفيذ 2019.. الاحتفالات تعم شوارع اسطنبول التي قالت “لا” .. جاويش أوغلو: بعد اليوم هناك تركيا جديدة

عمت الأفراح مساء اليوم الأحد شوارع مدينة اسطنبول بعد تمكن حزب “العدالة والتنمية” من تمرير التعديلات الدستورية، حيث صوت 51% من الناخبين بـ “نعم” في حين صوت 49% بـ “لا”، بعد الانتهاء من فرز 99% من صناديق الاقتراع.

وخرج الآلاف من مؤيدي التعديلات الدستورية إلى شوارع مدينة اسطنبول بعد فرز 99% من الأصوات وهتفوا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدين أن هذه التعديلات تصب في صالح تركيا.

ويقول مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تصويته في مدينة اسطنبول إن الاستفتاء الذي تشهده تركيا اليوم ليس استفتاء عاديا ولكنه يتعلق بتغيير نظام إدارة الجمهورية التركية.

وأضاف أردوغان أن الاستفتاء “متعلق بتغيير طريقة الإدارة في الجمهورية التركية في سبيل الوصول لإدارة جديدة تؤدي للتحويل والتغيير في البلاد”، مضيفا “إن شاء الله أنا على ثقة في أن شعبنا سيقرر فتح الطريق لتطور أسرع بكثير”.

بنود التعديلات الدستورية

وتقضي هذه التعديلات التي حظيت بموافقة الشعب التركي بنقل الجزء الأساسي من السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين الوزراء بنفسه، كما سيعين نائبا أو أكثر له أيضا بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء.

وبموجب التعديلات ستفرض حالة الطوارىء فقط في حال حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام”، وسيعود قرار فرض حالة طوارىء للرئيس ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بإمكانه إطالة أمدها أو اختصارها.

وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية. وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين. كما سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

وتنص التعديلات على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 تشرين الثاني 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى. ويفترض أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية مواطنا تركيا يبلغ من العمر أربعين عاما على الأقل وأنهى دراسات جامعية عليا.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).

النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ 2019

من جهته أكد أردوغان أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المنتظرة في 3 تشرين الثاني 2019.

وأشار إلى أنه من المفيد تركيز الجميع على نتائج الاستفتاء بدلاً من الخوض في جدال لا ينفع البلاد، وأردف أن النتائج غير الرسمية أظهرت قبول التعديلات الدستورية من قِبل 25 مليون مواطن صوتوا بـ”نعم”، بفارق مليون و300 ألف صوت عن الذين صوّتوا بـ”لا”.

ونوه إلى أن الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة. وشدد الرئيس التركي على أن تركيا اليوم اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا.

كرنفال انتخابي

وكان الأتراك توجهوا اليوم إلى صناديق الاقتراع، بأساليب غير تقليدية، لابسين تارة أزياء تراثية وتارة أخرى لباس أعمالهم الخاصة، أما إعاقة البعض الجسدية فلم تمنعهم من الحضور أيضاً لممارسة حقهم الديمقراطي، فأتى بعضهم على كراسيهم المتحركة، وآخرون بمساعدة أبنائهم.

ولم يمنع كبر السن، المسنّة التركية “فاطمة مجوهر”، من الإدلاء بصوتها، على الرغم من صعوبة كلامها وحركتها، لكنها أبَت إلا تلبية نداء الوطن والأمة، حسب ما قالت. كما ساعدت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية المواطنين من المرضى وكبار السن الراغبين بالمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية.

اسطنبول تقول “لا”

المفاجئة الكبيرة التي كانت في النتائج كانت في مدينة اسطنبول معقل حزب العدالة، حيث صوتت بـ “لا” بنسبة وصلت لـ 52.2%، فيما صوتت بنسبة 48.8 بنعم.

وكان من المتوقع أن تقول اسطنبول نعم، على غرار الانتخابات السابقة حيث كانت دائماً على تواز مع قرارات حزب العدالة والتنمية.

الولايات الجنوبية الشرقية

وكما هو متوقع صوتت معظم الولايات الجنوبية الشرقية، التي يقطنها غالبية كردية بـ لا.

حيث قالت ولاية ديار بكر “نعم” بنسبة 32.4، و “لا” بنسبة 67.5 وكذلك لحقت بها ولاية ماردين بنسبة 40.9 نعم، و59.04 لا.

وأيضاً قامت الولايات المجاورة لها بالتصويت بنفس النسب المتقاربة.

الولايات الغربية “معارضة”

وكعادة الولايات المعارضة لحزب العدالة الحاكم، صوتت تلك الولايات بـ “لا” للتعديلات الدستورية.

وصوتت ولاية أزمير وهي من اهم تلك الولايات بـ “لا” بنسبة 68.7% ونعم بنسبة 31.3%، كما صوتت ولا أنطاليا بـ “لا” بنسبة 59% وبـ “نعم” بنسبة 41%.

جاويش أوغلو: بعد اليوم هناك تركيا جديدة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، “بعد اليوم هناك تركيا جديدة، سيكون فيها الاستقرار والأمان، وستصل إلى أهدافها لأعوام 2023، و2035، و2071”.

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد غفير من المؤيدين للتعديلات الدستورية أمام مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد اليوم الأحد.

وأضاف “عملنا من أجلكم ليل نهار، ولم يبق مكان لم نذهب إليه من أجلكم، وساهمنا بما في وسعنا من أجل أن تخرج نتيجة الاستفتاء بنعم”.

وكان الأتراك حسموا موقفهم اليوم من التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية، وصوت 51% من الناخبين بـ “نعم” في حين صوت 49% بـ “لا”، بعد الانتهاء من فرز 99% من صناديق الاقتراع.

مع جانبه ذكر النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية “مصطفى كوسا”، أنهم عاشوا لحظة تاريخية، ووضعوا بصمة في التاريخ من خلال الأصوات التي أدلوا بها والاجتماعات والتجمعات التي نظموها خلال الفترة الماضية، بحسب الأناضول.

من جهته قال رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجه لي إن الشعب أظهر وعياً كبيراً وصوّت بإرادته الحرة لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، معتبرًا أن ذلك يعد نجاحاً كبيراً.

جاء ذلك في بيان صادر عن بهجه لي، في إطار تعليقه على نتائج الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية المتضمنة الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وأوضح رئيس الحزب المعارض، أن “الشعب المالك الوحيد للسيادة قال كلمته الأخيرة ووقف إلى جانب استقلال ومستقبل البلاد وعلى الجميع احترام ذلك”. وهنأ بهجه لي، بلاده وشعبه والديمقراطية التركية والأحزاب السياسية بنتيجة الاستفتاء، مثمنًا الاقبال الكبير على صناديق الاقتراع.

شام تايمز

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