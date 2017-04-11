مخترع سوري يبتكر مولداً كهربائياً يعمل بطاقة الأمواج

نجح المخترع “قحطان غانم” في تصميم محرّك لمياه الذي يعمل على توليد الكهرباء بواسطة أمواج البحر، وحصل على براءة اختراع مسجلة في مديرية حماية الملكية السورية، وهو الاختراع المسجل الثاني، إضافة إلى اختراع جهاز منع الحرائق وحدوث الشرارة الكهربائية.

ونقلت “مدونة وطن” عن غانم قوله “كان هذا الاختراع نوعاً من التحدي، واختباراً لمهاراتي عام 2015، وذلك حين طلب مني أحد الأصدقاء وبعد اطلاعه على اختراعات عدة قمت بها في السابق، أن أنجز اختراعاً يحدّ من أزمة الكهرباء في “سوريا”، عدت إلى منزلي والأفكار تدور في رأسي، واكتفيت بخمس وثلاثين دقيقة لأصمّم نموذجين للمحرك، واخترت تنفيذ الأفضل منهما؛ فحسب معلوماتي الفيزيائية، أعرف أن الماء هو القادر على تحقيق دوران 1600 دورة في الدقيقة الواحدة؛ فالماء (أمواج البحر) هو جزء أساسي من العمل، والمحرك يعمل على (الطاقة الحرة) التي نحصل عليها من أمواج البحر، فيولّد الكهرباء، ولا يحتاج إلى أي نوع من أنواع الوقود لتشغيله.

ويضيف “قحطان” إن “طريقة تنفيذ الاختراع في حال تبنته الدولة، ستكون ضمن الإمكانيات الوطنية، وبإمكانه أن يغذّي “سوريا” بأكملها، وذلك حسب حجم المحرّك، فقد راعيت في تصميمي للمحرك مكوناته التي يتألف بعضها من قطع بلاستيكية ذات تقنية معينة ومواصفات نستطيع أن نصنعها في مصانع البلاستيك السورية، كما أن أعطاله في حال حدوثها ستكون بسيطة وغير مكلفة من الناحية المادية، وسيمثّل هذا المحرك علامة فارقة في حياتنا، ونقطة تحوّل في مجال الطاقة”.

شام تايمز

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