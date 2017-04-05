ترامب: الهجوم الكيماوي بخان شيخون إهانة فظيعة للإنسانية .. واشنطن: عندما تفشل الأمم المتحدة “تضطر” الدول للتحرك .. غاتيلوف: موسكو مستعدة لاستخدام “الفيتو”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الأربعاء, “ندين الهجوم المريع الذي وقع في سوريا”, مضيفاً أن الهجوم بالغاز في سوريا “فظيع” و”لا يوصف”.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الرئيس الأمريكي ,قوله خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في البيت الأبيض، أن الهجوم الكيماوي في خان شيخون في محافظة إدلب “مريع جداً” و “إهانة فظيعة للإنسانية”.

وقال خلال اجتماع مع العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، في المكتب البيضاوي، “موقفي من الأسد تغير كثيراً بعد هجوم إدلب”، مضيفاً “لا أريد الكشف عن طريقة تفكيري وتوجهاتي العسكرية بشأن سوريا”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يعمل على صياغة سياسة جديدة بشأن سوريا، قال ترامب للصحفيين “سوف ترون”.

ويكرر لومه لضعف إدارة أوباما وعدم حزمها في سوريا

وحمّل ترامب مجدداً الإدارة الأمريكية السابقة المسؤولية عن الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، وقال “أوباما كانت لديه فرصة كبيرة لحل الأزمة السورية لكن خطه الأحمر كان تهديداً فارغاً”.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة “بالغازات السامة” على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة”, متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري “أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية”.

وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الأربعاء, أمام مجلس الأمن من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول عندئذ تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في إشارة إلى هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات.

ويشار إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن هي الثانية من نوعها خلال شهرين حيث زار واشنطن أوائل شباط الماضي, وبحث مع ترامب إمكانية إنشاء “مناطق آمنة” في سوريا, كما أن هذه الزيارة تأتي بعد تصريحات للإدارة الأمريكية قالت فيها أن مصير الرئيس بشار الأسد يقرره الشعب السوري وحده وأن إزاحته من السلطة لم يعد أولوية

في اشارة الى خان شيخون .. واشنطن: عندما تفشل الأمم المتحدة “تضطر” الدول للتحرك

حذرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول عندئذ تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في اشارة الى هجوم خان شيخون الذي اودى بحياة العشرات.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي في اجتماع لمجلس الأمن بشأن استخدام اسلحة كيميائية في خان شيخون “عندما تفشل الأمم المتحدة بشكل دائم في واجبها بالتصرف بشكل جماعي … فهناك أوقات في حياة الدول نكون فيها مضطرين للتحرك من تلقاء أنفسنا.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري “أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية”.

ونفت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، استخدام الجيش النظامي مواد كيماوية في خان شيخون بريف إدلب، معتبرة ذلك خطة مبيتة لتفعيل ملف الكيميائي السوري، ويهدف للتغطية على القرارات التي ستصدر في اجتماع الدول المانحة في بروكسل.

غاتيلوف: موسكو مستعدة لاستخدام “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي حول سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, يوم الأربعاء, أن موسكو مستعدة لاستخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي حول سوريا في حال طرحه من دون مشاورات مسبقة.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن غاتيلوف، قوله للصحفيين في بروكسل أن “العمل على مشروع القرار الأممي في مجلس الأمن بشأن سوريا، بدأ لتوه، الأربعاء في نيويورك، ودول دائمة العضوية تجري مشاورات حوله.. من الصعب الحديث إلى ماذا سيصلون.. لكن المشروع على صيغته الحالية غير مقبول للأسباب التي ذكرت اليوم في بيان وزارة الخارجية الروسية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت, الأربعاء, أن موسكو ترفض مشروع قرار طرح في مجلس الأمن الدولي لأن هذا المشروع منحاز ويوجه اتهامات إلى دمشق, موضحةً أنه من الممكن أن يؤدي يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في سوريا وكذلك في المنطقة بأكملها.

وأضاف غاتيلوف “سيتبين خلال هذه المشاورات الجارية الآن قدر المرونة الذي يمكن أن يظهرها شركاؤنا.. الغربيون يسعون عمدا لتسريع هذه العملية بأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار.. هم كما فهمت، يريدون لو أنهم يتخذوا القرار اليوم، وربما غدا”.

وتابع “لكن مثل هذه الأمور لا تمر بسرعة في مجلس الأمن، هم بطبيعة الحال، يمكن أن يضعوا المشروع للتصويت دون مشاورات، لكنه واضح أنهم في هذه الحالة سيحصلون على فيتو قاطع على ذلك”.

ووضّح غاتيلوف أنه “في حال كانوا مهتمين فقط بدفعنا على وجه الخصوص إلى الفيتو، فهذا قرارهم وأجندتهم السياسية، أما في حال كانوا يرغبون في البحث عن مخرج من هذا الوضع يرضي جميع الأطراف، وإجراء تقييم موضوعي، فهذا شأن آخر, لذلك، من المبكر الحديث في هذه اللحظة كيف ستنتهي المشاورات”.

وأكد أن “المهمة تتمثل في أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية لإيجاد الحقيقة، فيجب إيفاد بعثة خاصة للتحقيق.. ويجب أن تكون هذه البعثة متوازنة التركيب ويجب أن تقدم تقييمات موضوعية.. المشروع الغربي بشكله الحالي مشحوذ بإدانة مسبقة للحكومة السورية على ما حدث في إدلب “.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري “أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية”.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف, في الجلسة الطارئة التي انعقدت بشأن الهجوم الكيماوي على خان شيخون, الأربعاء, أن “استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول من أي طرف وتحت أي مبرر”، مشيراً إلى أن “الحكومة السورية طلبت إرسال لجنة تقصي حقائق”.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة “بالغازات السامة” على مدينة خان شيخون في ريف إدلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة”, متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

“الصحة العالمية” تؤكد استخدام غاز الأعصاب في إدلب

يشار أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في بيان أصدرته من جنيف، الأربعاء، أن ضحايا مجزرة خان شيخون، ظهرت عليهم أعراض تماثل أعراض استنشاق “غاز الأعصاب”.

وقالت المنظمة في بيان لها “يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية، تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية، وهي فئة من المواد الكيماوية التي تشمل غاز الأعصاب”، وفق وكالة “رويترز”.

يشار أن مصادر طبية قد أكدت في حديث سابق لـ”أورينت نت ونيوز” أن الحالات التي استقبلتها المشافي الميدانية تؤكد ظهور حالات لتعرض المصابين لخليط من مواد كيماوية سامة أهمها “الكلور والسارين”.

شام تايمز

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