وزير لبناني يثير عاصفة جدل: أفضل أرمينيا على لبنان!

أثارت تصريحات وزير السياحة اللبناني “افيديس كيدانيان” (أرمني الأصل) جدلاً كبيراً في البلاد، على خلفية للجدل تفضيله لأرمينيا على لبنان، وسط مطالب بإقالته.

وكان الوزير من أصل أرمني، الذي يمثل حزب “الطاشناق”، قد أثار غضب جزءٍ كبير من الشعب اللبناني لأنّه فضّل أرمينيا على لبنان، عندما سألته مقدمة برنامج تلفزيوني أيهما يفضل.

على صعيد آخر، هاجم كيدانيان تركيا، قائلاً إنه سعيد بالمشاكل التي تواجهها، مشيراً إلى أنّه لا يشجع أي ارتباط مع تركيا، وأنه”ليس مسموحاً لي كوزير أنّ أقول هذا الموقف، أنا لن أمنع الأفراد الأتراك من زيارة لبنان ولكن لن أستقبلهم في المطار”.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي طغت عليها المواقف السلبية، وأغضبت الصحافيين اللبنانيين، وطالب البعض باستقالة الوزير أو إقالته بسبب تفضيله بلداً أجنيباً على لبنان.

ورأى العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل في إجابة وزير السياحة نوعاً من الإساءة إلى البلد الذي يمثله عبر حقيبة وزارية، والذي نما وعاش فيه ويحمل جنسيته.

وتساءل معظم الناشطين “كيف لوزير في حكومة لبنان أن يفضل دولة أخرى على بلده، وكيف لوزير سياحة مهاجمة دولة أخرى على الإعلام بهذه الطريقة؟”. وكتب الصحافي حارث سلمان “كيدانيان اعتذر أو استقل”.

لكن في المقابل، دعا وزير السياحة اللبناني، الذين يطالبون بإقالته، على خلفية تصريحاته إلى التوجه للقضاء وحمل هذا الطلب.

وقال كيدانيان لصحيفة “العربي الجديد” “هناك دوماً من يحاول انتهاز المواقف في لبنان، لذا أكتفي بدعوة المعترضين على تصريحاتي التلفزيونية للتوجه إلى القضاء”.

وفصل الوزير بين “النظام في تركيا وبين الشعب”، كذلك أكّد موقفه المعادي لتركيا، وقال “غير مسموح به لأنني وزير في الحكومة اللبنانية، لكنها قناعتني التي أُعبر عنها”.

يذكر أن تعداد اللبنانيين من أصل أرمني يتفاوت بحسب المصادر المتنوعة بين 60 و170 ألفاً بعد انتقالهم من تركيا إلى لبنان عبر سوريا خلال الحرب العالمية الأولى، وتتنوع انتماءاتهم الطائفية بين “الأرمن الأرثوذكس”، و”الأرمن الكاثوليك”، و”الإنجيليين”، ويُقيمون في مناطق جبل لبنان وفي ضاحية “برج حمّود الأرمينية شمالي العاصمة بيروت، وفي بلدة عنجر بمحافظة البقاع، وفي مدينة طرابلس الشمالية،كذلك يحظون بتمثيل وزاري ونيابي دائم، وتمثلهم 3 أحزاب رئيسية هي “الطاشناق، الهنشاق، الرامغافار”. وينتمي الوزير كيدانيان إلى حزب “الطاشناق”.

شام تايمز

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