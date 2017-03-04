اسكتلندا تمول برنامجاً لتأهيل الأطباء السوريين اللاجئين للعمل في بريطانيا

أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن خطة تهدف إلى تدريب الأطباء من اللاجئين السوريين الذين قدموا للبلاد ضمن بادرة إعادة توطين نسبة معينة من اللاجئين السوريين.

الخطة التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم تمويلها من قبل الحكومة للاستفادة من هذه الشريحة من اللاجئين ودمجهم في المجتمع وإعدادهم لممارسة مهنتهم في المشافي البريطانية.

البرنامج الذي خصصت له الحكومة مبلغ 160 ألف جنيه استرليني، سيشكل فرصة لهؤلاء الأطباء للعمل في مشافي الهيئة الوطنية لخدمات الصحة في المملكة المتحدة، ويهدف لتقديم التدريب والمشورة والمهارات اللغوية اللازمة إلى الأطباء السوريين لتأهيلهم للتسجيل في المجلس الطبي العام والهيئة العليا للصحة في بريطانيا والمخولة بمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب في المملكة المتحدة.

وزيرة المساواة في الحكومة الإسكتلندية، انجيلا كونستانس، قالت «إن هذا المشروع سيقلل من عدد الأطباء اللاجئين غير المؤهلين للعمل في البلاد، وسيسمح للهيئة الوطنية لخدمات الصحة بالاستفادة من خبرات ومهارات هؤلاء الأطباء وتعزيز هذه المؤهلات لديهم».

الوزيرة الاسكتلندية أضافت «نحن على إطلاع بالدور الكبير للتدريب والتوظيف في مجال دمج اللاجئين الجدد، وإن عدم قدرة هؤلاء الأطباء على مزوالة المهنة التي أتقنوها في بلادهم هنا وفي بلدهم الجديد سيكون أمراً غير منصف، لذلك نعمل بجد لتهيئة الظروف اللازمة لهم للاستمرار بالقيام بما كانوا يفعلونه».

فيما يخص تنفيذ الخطة، فإن جمعية جسور الخيرية والمتخصصة بدمج اللاجئين الجدد اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً ستتولى الإشراف على المشروع بالتعاون مع الهيئة البريطانية الطبية والهيئة الوطنية للصحة، وكل من كليتي كلايد وغلاسكو للطب.

اسكتلندا استقبلت حتى الآن 1500 لاجىء سوري، منذ أن أخذت الحكومة على عاتقها استقبال حصة معينة من اللاجئين السوريين في العام 2015، ويفضل الكثير من السوريين الهجرة نحو المملكة المتحدة بحكم توفر فرص العمل وكون اللغة الرسمية هي الإنكليزية إذ تمتلك نسبة غير قليلة من اللاجئين السوريين دراية باللغة الإنكليزية بحكم تعليمها في المدارس الحكومية قبل الحرب في سوريا.

مصطفى حامد- آرا نيوز

شام تايمز

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