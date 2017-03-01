السومة يسجل هدفاً ساحقاً للأهلي السعودي على ذوب آهن الإيراني بدوري أبطال آسيا ( فيديو )

سجل عمر السومة هدفا رائعا في الرمق الأخير ليقود الأهلي السعودي للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ذوب آهن الإيراني في مسقط ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في دوري أبطال اسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأكمل الأهلي الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد معتز الهوساوي لتسببه في ركلة جزاء سجل منها الفريق الإيراني هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين متفوقا بنقطتين على العين الإماراتي ثاني الترتيب بعد فوزه 3-2 على بونيودكور الأوزبكي في وقت سابق اليوم.

وتوقف رصيد ذوب آهن عند نقطة واحدة بينما لم يحصل بونيودكور على أي نقطة.

افتتح عبد الفتاح عسيري التقدم للأهلي بتسديدة قريبة المدى مستغلا الارتباك الدفاعي للمنافس بعد نحو نصف ساعة من البداية.

لكن ذوب آهن انتزع التعادل قبل نهاية الشوط من ركلة جزاء نفذها مهدي رجب زاده.

وصمد الأهلي رغم النقص العددي طوال الشوط الثاني حتى تمكن هدافه السوري السومة من خطف النقاط الثلاث من ركلة حرة سددها ببراعة قبل أربع دقائق على النهاية.

شام تايمز

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