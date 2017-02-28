ميسي ونيمار مهددان بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق برشلونة الإسباني أزمة حقيقية حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، الذي سيقام في كارديف عاصمة ويلز، بأراضي المملكة المتحدة البريطانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن لاعبيّ برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، قد يواجهان خطر الغياب عن النهائي في حال تأهل برشلونة للمباراة النهائية، وذلك بسبب قضايا التهرب الضريبي التي يواجهها اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين يخشى عدم تمكن اللاعبين من الدخول إلى أراضي المملكة المتحدة بسبب قضايا التهرب الضريبي، وهو الأمر الذي حدث لسيرجي أورييه لاعب باريس سان جيرمان حيث تم رفض دخوله إلى إنجلترا في مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال في دور المجموعات من هذا الموسم بالمسابقة، بسبب تهمة اعتداء موجهة له.

كما يخشى سيفرين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تجعل إنجلترا تواجه خطرا كبيرا في سعيها لاستضافة يورو 2028 أو كأس العالم 2030.

وقال سيفرين في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يغير الكثير في عالم كرة القدم الأوروبية، لقد خاب ظني فعلًا عندما تم رفض دخول أورييه إلى إنجلترا هذا الموسم، ذلك قد يكون مشكلة خطيرة ورسمية”.

وأضاف: “ربما نواجه خطر غياب ليونيل ميسي أو نيمار عن نهائي دوري أبطال أوروبا في حال وصل برشلونة إلى النهائي، تخيلوا لو حدث هذا الأمر، سوف يكون خطيرًا للغاية”.

واختتم :”هذا شئ كبير بالنسبة لنا فلاعبي إنجلترا يمكنهم السفر إلى أي مكان، بينما بعض اللاعبين لا يمكنهم الدخول إلى المملكة المتحدة، إذا حدث خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي فقد يكون هذا مشكلة كبيرة للجماهير، لكنني واثق من أن الاتحاد الإنجليزي سوف يساعدنا”.

كووورة

شام تايمز

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