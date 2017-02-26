قدري جميل: وفدنا مستعد للتوحد العادل مع الهيئة العليا للمفاوضات ولكن بدون شروط .. منصة القاهرة” تتمسك بحضور اجتماعات جنيف بوفد مستقل عن الهيئة

أكد رئيس منصة موسكو للمفاوضات قدري جميل يوم السبت، أن وفد مجموعته في جنيف مستعد للتوحد مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات لكن من دون تمييز أحد وعلى أساس المساواة.

وقال جميل, الذي يتراس تيار الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لوكالة سبوتيك الروسية ان “نيتنا شديدة للتوحد، ولا شروط في هذه القضية، لكن مطالبتنا الوحيدة تكمن في ضرورة أن يكون هذا التوحد عادلا، من دون استبعاد أحد من الوفود وهيمنة أي منها”.

واشار إلى “غياب أي قرارات معينة بهذا الشأن حتى الآن”، مؤكدا على أن “منصة موسكو تعتزم إقامة اتصال مع الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر الرياض، في أقرب وقت من أجل بحث إمكانية إجراء محادثات حول هذه المسألة”.

واضاف “أعتقد أننا سنضع أساسا خلال هذه الجولة من المفاوضات لتوحد الوفود، ومن الضروري تشكيل وفد يضم جميع المنصات”.

وكانت الهيئة العليا (منصة الرياض) قد اقترحت لكل من منصتي القاهرة وموسكو مقعدا واحدا فقط في تشكيلة الوفد المعارض، لكن المجموعتين المذكورتين رفضتا هذه المبادرة متهمة منصة الرياض بتعطيل عملية تسوية الأزمة السورية.

في نفس السياق، قال جميل لقناة (ار تي) الروسية أن”مجموعته لم تتلق حتى الآن من منصة الرياض، ولم ترسل لها أي دعوات بشأن إجراء محادثات حول مسألة تشكيل وفد موحد في جنيف”.

كما اشار الى ان “وفد منصته إلى المفاوضات التقى، عصر اليوم، السبت ، وفد منصة القاهرة في مقر إقامتهما بجنيف،” موضحا أن “المحادثات امتدت “لأكثر من ساعة ونصف وسط أجواء إيجابية وبناءة”.

وافاد جميل ان “وجهات النظر، التي كان من الواضح أنها متقاربة في قضايا متعددة، ومتطابقة في بعضها” مبينا ان تم “التركيز على أن القرار 2254 هو أساس المفاوضات، وعلى أن أساس تشكيل وفد واحد للمعارضة هو عدم الإقصاء وعدم الهيمنة”.

كما أكدت المنصتان “على ضرورة أن يتحمل السيد دي ميستورا مسؤولياته بتسريع عجلة العمل وإحداث التقاربات المطلوبة للمضي في التفاوض وتنفيذ القرار الدولي”.

وكان جميل هدد يوم السبت بالتغيب عن مفاوضات جنيف، بسبب عدم التزام دي ميستورا بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف.

من جهة اخرى، اشار جميل “تلقينا دعوة لإجراء لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في الساعة 17:00 (بتوقيت جنيف)”.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت يوم الخميس الماضي، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

منصة القاهرة” تتمسك بحضور اجتماعات جنيف بوفد مستقل عن الهيئة

تمسكت “منصة القاهرة” المقربة من روسيا، بحضور اجتماعات جنيف بوفد مستقل عن هيئة العليا للمفاوضات.

ونقل موفد أورينت في جنيف “سيبان الديركي” عن مصادر سياسية أن وفدا الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة أخفقا في تشكيل وفد موحد للمعارضة.

وأوضحت المصادر أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة “نصر الحريري” اجتمع أمس الجمعة مع وفد “منصة القاهرة” بهدف إقناعهم بالعدول عن فكرة حضور مفاوضات جنيف كوفد معارض مستقل عن وفد الهيئة، ولا سيما أن “منصة القاهرة” لديها ممثلين في وفد الهيئة العليا.

وأكدت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى احتمال انضمام جميع أعضاء وفد منصة القاهرة، الذي يضم 5 أشخاص، إلى وفد الهيئة، المكون من 21 شخصية، لكن مشاورات أمس بين الطرفين فشلت في التوصل إلى نتيجة، وسط تأكيدات بوجود اتفاق بين “منصة القاهرة” و”منصة موسكو” لعدم انضمام أي طرف إلى الهيئة دون الآخر.

وفي السياق، قال رئيس وفد “منصة القاهرة” جهاد مقدسي، إن المحادثات التي أجرتها مجموعته مع الهيئة العليا للمفاوضات حول تشكيل وفد واحد لم تسفر عن أي اتفاق.

وأوضح مقدسي، في تصريح صحفي أن “هذا الاجتماع بين الوفدين كان تنسيقياً، ولم يتم التوصل خلاله إلى الاتفاق على التوحد”.

إلى ذلك، تدرس “الهيئة العليا للمفاوضات” اليوم السبت، الأوراق التي تسلمتها من المبعوث الأممي استافان دي ميستورا، والتي اقترح فيها جدول أعمال الجولة الحالية من مفاوضات جنيف، والتي تتضمن أساسيات القرار 2245، وتبحث السلال الثلاث، وهي “الحوكمة والدستور والانتخابات”.

هذا ومن المقرر أن دي ميستورا في وقت لاحق من اليوم السبت بوفد نظام الأسد في مقر الأمم المتحدة، في حين تعقد الهيئة العليا للمفاوضات مؤتمراً صحفياً الساعة 7:30 بتوقيت جنيف.

وكان رئيس وفد المعارضة نصر الحريري قد أكد في وقت سابق من يوم أمس أن الوفد استلم ورقة من المبعوث الدولي بشأن القضايا الإجرائية والأفكار المتعلقة بالانتقال السياسي، مضيفاً أن المعارضة تلقت من المبعوث الأممي، “كلاماً إيجابياً”، واقتراحات وأفكار متحمسة أكثر من السابق، باتجاه الخوض بجدية في عملية الانتقال السياسي.

كذلك سلم دي ميستورا ورقة أخرى لوفد النظام برئاسة بشار الجعفري، وهو يسعى لوضع خطة عمل تشمل طبيعة المفاوضات ومضامينها الأيام القادمة، حيث طلب الجعفري مهلة حتى الاثنين أو الثلاثاء للرد على النقاط التي وردت في الورقة التي قدمها المبعوث الدولي.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف، قد بدأت الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الأممي إلى سوريا بالوفود المشاركة.

شام تايمز

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