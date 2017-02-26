الهيئة العليا تؤكد أن من الضروري وضع إعلان دستوري كوثيقة خاصة بالفترة الانتقالية … مقدسي: لن نكتب دستورا لسوريا في جنيف ويجب إعداده في دمشق فقط

أكد وفد “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة إلى مؤتمر جنيف-4 يوم السبت، أن من الضروري وضع إعلان دستوري خلال المفاوضات الجارية، كوثيقة مؤقتة تحدد سير العملية السياسية الانتقالية في سوريا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية، عن العضو في الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني قولها، إن “موقفنا يكمن في أن هناك ضرورة لوضع إعلان دستوري بصفة وثيقة مؤقتة خاصة بالفترة الانتقالية، ستعمل حتى تشكيل الجمعية الدستورية ذات الشرعية والتمثيل الواسع والتي ستتبنى دستورا دائما”.

من جهة أخرى، أعلنت قضماني، أن وفد الهيئة العليا يتوقع أن يتم تحديد شكل المفاوضات بين الأطراف السورية خلال الأسبوع القادم.

ونوهت قضماني أنه “من الممكن أن نعول، برأي، على أن تحديد شكل المفاوضات سيحصل خلال الأسبوع المقبل”.

وأشارت قضماني إلى أن الهيئة “عازمة على العمل مع الأمم المتحدة بشكل جدي وبضمير”.

ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، هذه الجولة من المفاوضات بـ”الفرصة التاريخية”، مشددا على أن أعمال المؤتمر تجري في ظل الهدنة الصامدة في سوريا التي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الأول من العام 2016.

وقالت قضماني خلال لقاء في جنيف “نحن نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية”، موضحة “الانتقالية تعني الانتقال بالسلطات الى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الاسد”.

وتابعت “نحن واضحون تماماً في ذلك. ولا نقول اليوم يرحل بشار الاسد قبل ان نأتي الى جنيف، أتينا الى جنيف ونفاوض نظام بشار الاسد”.

ومنذ بدء مسار التفاوض قبل اكثر من ثلاث سنوات، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، مع استبعاد أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية.

وقالت قضماني “نحن لا نتحدث الا باللغة التي توصلنا الى مسار مفاوضات واقعي ومنتج هذا ما نريده”، مشددة على ان “عبارة الانتقال السياسي تعني كل شيء وتعني ايضاً مكافحة الارهاب”.

وفي ما يتعلق بما وصفته “اسطوانة النظام انه يكافح الارهاب”، قالت قضماني “اصبح العالم اجمع يعلم انه ليس هو من يكافح الارهاب. ربما كل باقي اللاعبين هم الذين يكافحون الارهاب الا النظام السوري”.

وقالت “نحن نعلم ان الارهاب خطر علينا جميعاً (…) ونعلم اننا لن ننتهي الآن من الارهاب الا بالانتقال السياسي”، مضيفة “نحن نثبت هنا جديتنا وحسّاً بالمسؤولية تجاه الشعب السوري وتجاه بلدنا”.

ومن المفترض ان يدرس الوفدان ورقة قدمها لهما مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا تتضمن جدول الاعمال الذي يأمل تنفيذه، ويتضمن شكل الحكم والدستور والانتخابات.

مقدسي: لن نكتب دستورا لسوريا في جنيف ويجب إعداده في دمشق فقط

أبدت منصة القاهرة للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف4، معارضتها وضع الدستور السوري الجديد في جنيف، مشددة على أن هذه الوثيقة يجب إعدادها في دمشق.

وقال رئيس وفد المجموعة، جهاد مقدسي في تصريحات لوكالة “إنترفاكس” الروسية، “لن نكتب دستورا لسوريا، لكننا سنبحث المبادئ التي قد يتم إدراجها فيه، أما الوثيقة فستتم صياغتها في دمشق والمصادقة عليها في استفتاء مناسب”. وأضاف “لن نكتب أبدا هذه الوثيقة (الدستور) هنا، في جنيف”.

وأثيرت مؤخراً قضية إيجاد دستور جديد لسوريا، حيث قدمت موسكو مشروع دستور لفصائل المعارضة التي شاركت في اجتماع استانا الذي جري في كانون الثاني المنصرم، في وقت تسعى فيه الشخصيات الكردية لنيل إدارة ذاتية في مناطقهم.

وأشار المقدسي إلى أن مسودة مشروع الدستور السوري، الذي أعدته روسيا، تتضمن “بعض الأفكار الجيدة”، لكنه لفت، مع ذلك، إلى أن هناك أيضا مبادئ فيها ترفضها منصة القاهرة. مؤكدا أن “الجانب الروسي لم يفرض أبدا مشروعه”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد مؤخرا، أن “المسودة التي قدمتها روسيا لمشروع الدستور السوري الجديد، جاءت بغية تشجيع عملية مناقشة مسودات مختلفة للدستور”

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, يوم الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وأعلن دي ميستورا أن المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

(AFP)

شام تايمز

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